В США медики напечатали на 3D-принтере ушную раковину и успешно пересадили её женщине

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В США врачи впервые в истории распечатали на 3D-принтере ушную раковину из собственных клеток пациентки и успешно пересадили её. Этим занималась компания 3DBio Therapeutics.





У 20-летней женщины врождённая деформация правого уха. Из-за этого она не может им слышать, а ушная раковина почти отсутствует. Медики использовали образец ткани пациентки, выделили из них клетки, а затем использовали их для печати протеза, который затем пересадили женщине.

Сама процедура печати заняла порядка 10 минут. После пересадки хрящевая ткань будет регенерировать уже самостоятельно. Хотя слышать этим ухом женщина всё равно, конечно, не сможет.

Пока что компания не раскрыла технические подробности проекта, ограничившись общими заявлениями в пресс-релизе. Ведь эта технология пока что находится на стадии исследований. В 3DBio Therapeutics заявили, что данные будут опубликованы в медицинском журнале, когда исследования завершатся.

Отмечается, что на текущий момент идут клинические испытания, в которых принимают участие 11 пациентов. Не исключено, что трансплантированные таким образом «протезы» могут привести к непредвиденным осложнениям со здоровьем. Однако, как ожидается, этого не произойдёт, поскольку ушную раковину воссоздали из собственных клеток пациентки.

Компания 3DBio Therapeutics позиционирует себя как первое учреждение, которое производит трансплантацию с использованием клеточного материала самого пациента.