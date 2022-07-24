В США GeForce RTX 3080 Ti продают уже за 900 долларов

Стоимость видеокарт продолжает снижаться по всему миру, и особенно – в США. И пускай цены не уменьшаются на постоянной основе, но вводимые разными производителями время от времени скидки позволяют купить топовую модель сейчас по цене, о которой еще полгода тому назад можно было только мечтать.





Так, например, ретейлер Newegg предлагает купить MSI RTX 3080 Ti Ventus всего лишь за 900 долларов. Еще 10 дней тому назад за эту видеокарту в США нужно было заплатить на 200 долларов больше.

Другой американский ретейлер сделал очень хорошее предложение на GeForce RTX 3090: на Amazon можно приобрести Zotac GeForce RTX 3090 Trinity всего за 1000 долларов.





Источник полагает, что по мере приближения к дате официальной премьеры GeForce RTX 40 3D-карты Nvidia текущего поколения продолжат дешеветь.