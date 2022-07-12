В США допустили прекращение поставок западного оружия Украине

Военная стратегия США не подразумевает многомиллиардную военную помощь Украине, а судьба уже поставленных образцов требует строгого контроля. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Times Майк Гленн.
С лета 2021 года США направили на Украину 15 пакетов военной помощи. Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис убежден, что боеготовность национальной армии не снизится из-за поставок оружия ВСУ, но на Украине налицо «полный слом» системы военного снабжения, передает РИА Новости.
«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему российская армия оттесняет ВСУ все дальше и дальше», — констатирует полковник.
С его мнением не согласен полковник Марк Канчан, который заявил, что арсеналы США и других стран НАТО «безграничные», но дальнейшие поставки вооружения Киеву угрожают безопасности самих Соединенных Штатов.
Украина погрязла в коррупции, считает полковник. Если обществу станет известно, как украинские олигархи приобретают на американские деньги яхты, о народной поддержке избирателей можно забыть, убежден Канчан.