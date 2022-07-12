...
Новости02

В США допустили прекращение поставок западного оружия Украине

В США допустили прекращение поставок западного оружия Украине
globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

Военная стратегия США не подразумевает многомиллиардную военную помощь Украине, а судьба уже поставленных образцов требует строгого контроля. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Times Майк Гленн.

С лета 2021 года США направили на Украину 15 пакетов военной помощи. Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис убежден, что боеготовность национальной армии не снизится из-за поставок оружия ВСУ, но на Украине налицо «полный слом» системы военного снабжения, передает РИА Новости.

«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему российская армия оттесняет ВСУ все дальше и дальше», — констатирует полковник.

С его мнением не согласен полковник Марк Канчан, который заявил, что арсеналы США и других стран НАТО «безграничные», но дальнейшие поставки вооружения Киеву угрожают безопасности самих Соединенных Штатов.

Украина погрязла в коррупции, считает полковник. Если обществу станет известно, как украинские олигархи приобретают на американские деньги яхты, о народной поддержке избирателей можно забыть, убежден Канчан.

военная помощь Вооружение ВСУ США Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.