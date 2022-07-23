В США человеку установили первый имплантат интерфейса мозг-компьютер

Компания Synchron, занимающаяся эндоваскулярным интерфейсом мозг-компьютер (BCI), объявила о первом имплантате, устанвленном человеку в Соединенных Штатах. Эта процедура является первой в США с использованием эндоваскулярного подхода BCI, который не требует инвазивной операции на открытом мозге.

«Наша технология предназначена для миллионов людей, которые потеряли способность использовать свои руки для управления цифровыми устройствами. Мы рады представить на рынок масштабируемое решение BCI, которое может изменить множество жизней», — заявили в Synchron.





Процедура была проведена в Mount Sinai West в Нью-Йорке под руководством клинического исследователя Шахрама Маджиди, доктора медицины, доцента нейрохирургии, неврологии и радиологии в Медицинской школе Икана на горе Синай. Операция проводилась в ангиографическом кабинете малоинвазивным эндоваскулярным доступом.

В исследовании будет оцениваться безопасность и эффективность данного у пациентов с тяжелым параличом с целью предоставления пациенту возможности управлять цифровыми устройствами без помощи рук. Результаты исследования включают использование данных мозга для управления цифровыми устройствами и улучшения функциональной независимости.

«Это невероятно захватывающая веха для этой области из-за ее последствий и огромного потенциала, — сказал Шахрам Маджиди. — Процедура имплантации прошла очень хорошо, и пациентка смогла вернуться домой через 48 часов после операции».





«Первый эндоваскулярный имплантант BCI в США — важная клиническая веха, открывающая новые возможности для пациентов с параличом, — сказал Том Оксли, доктор медицинских наук, генеральный директор и основатель Synchron. — Наша технология предназначена для миллионов людей, которые потеряли способность использовать свои руки для управления цифровыми устройствами. Мы рады представить на рынок масштабируемое решение BCI, которое может изменить множество жизней».

Стентрод имплантируется в моторную кору головного мозга через яремную вену с помощью минимально инвазивной эндоваскулярной процедуры. После имплантации он обнаруживает и передает по беспроводной связи намерение движения, используя запатентованный цифровой язык, чтобы позволить тяжело парализованным пациентам управлять персональными устройствами без помощи рук. В ходе тестов будет оценено выполннеие повседневных задач, таких как текстовые сообщения, электронная почта, онлайн-покупки и доступ к услугам телемедицины, а также способность жить независимо.