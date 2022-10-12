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В США 37-летняя учительница получила десять лет тюрьмы за секс со школьником

В США 37-летняя учительница получила десять лет тюрьмы за секс со школьником
pxhere.com

Суд в американском штате Техас приговорил к десяти годам тюрьмы 37-летнюю учительницу, которая состояла в интимных отношениях со школьником, пишет Naughty Teacher List.

Установлено, что женщина неоднократно занималась с подростком сексом, присылала ему свои фотографии без одежды, а также обсуждала покупку наркотиков. О порочной связи стало известно после того, как мальчик поделился информацией с братом.

Ранее «Царьград» сообщал, что женщина сбежала из Эстонии в Россию, чтобы спасти детей от мужа-извращенца.

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