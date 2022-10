В спортивной одежде нашли токсичные вещества. Среди производителей — Victoria’s Secret, Nike, Reebok

CNN сообщает об исследовании, которое выявило в спортивной одежде и белье популярных брендов высокий уровень токсичных химических веществ. Речь о BPA, бисфеноле А – это вещество используется для производства отдельных видов пластика. Его повышенное содержание может представлять вред для здоровья: приводить к развитию астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, ожирения и эректильной дисфункции.

На протяжении шести месяцев проводилось тестирование спортивной одежды и белья: конкретно упоминается о бюстгальтерах марок Athleta, PINK (Victoria’s Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, Fila, спортивных топах The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance и Reebok. Как оказалось, уровень BPA в них превышает безопасную норму в 22 раза. Имеется в виду одежда на основе полиэстера, содержащая спандекс.

Американский центр гигиены окружающей среды, который и проводил тестирование, дал производителям спортивных товаров 60 дней на то, чтобы они устранили нарушения. Если этого не случится, Центр подаст на них в суд. Представители брендов пока новость никак не комментируют.

Бисфенол А в настоящее время содержится в составе самых разных продуктов, от детских бутылочек до жестяных банок для консервов. Вещество может попадать в организм человека не только из еды или воды из пластиковых контейнеров и бутылок, но и просто при контакте с кожей. “Как показывают исследования, бисфенол А может всасываться через кожу и попадать в кровоток всего за несколько секунд, — говорится в исследовании. — А спортивные бюстгальтеры и футболки люди носят часами, потеют в них, потому настолько высокий уровень BPA вызывает большое опасение”. Тем, кто носит спортивную одежду, исследователи порекомендовали ограничить время ее взаимодействия с кожей — например, переодеваться сразу после тренировки.