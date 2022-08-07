В Совфеде назвали удары ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны ВСУ стоит расценивать как акт ядерного терроризма, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Таким образом он прокомментировал недавнюю атаку украинской армии по Запорожской АЭС. ВСУ выпустили 20 крупнокалиберных снарядов по объекту. Это был не первый раз, когда Киев обстреливает ядерный объект, отметил Косачев.
«Можно сделать вывод о том, что систематические нападения на Запорожскую АЭС выбраны ими в качестве метода ведения войны, что запрещено международным правом и общими принципами гуманности, человечности и здравого смысла. Таким образом, нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма», — объяснил он.
Политик подытожил, что, судя по всему, Украина не намерена выполнять нормы международных актов в сфере безопасности ядерных объектов.