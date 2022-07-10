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В составе ВСУ замечены мотоциклетные подразделения с противотанковыми комплексами «Метис-М»

В составе ВСУ замечены мотоциклетные подразделения с противотанковыми комплексами «Метис-М»
Федеральное агентство новостей

Первые мотоциклетные подразделения, оснащенные противотанковыми комплексами «Метис-М», сформированы в составе украинских вооруженных сил.

Как рассказали авторы Федерального агентства новостей, первые кадры украинских военных на мотоциклах, вооруженных «Метис-М» появились в Сети около 10 лет назад. Вероятно, что украинские вооруженные силы намеренны использовать мотоциклетные части для борьбы с бронетехникой противника.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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