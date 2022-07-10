В составе ВСУ замечены мотоциклетные подразделения с противотанковыми комплексами «Метис-М»

Как рассказали авторы Федерального агентства новостей, первые кадры украинских военных на мотоциклах, вооруженных «Метис-М» появились в Сети около 10 лет назад. Вероятно, что украинские вооруженные силы намеренны использовать мотоциклетные части для борьбы с бронетехникой противника.