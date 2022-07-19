В Сочи заработала своя система бронирования отелей

В Сочи начала работать собственная система бронирования жилья и экскурсий начала работать в Сочи. Об этом рассказала пресс-служба администрации Краснодарского края.





На сайте visit-sochi.com для пользователей доступно бронирование номеров в отелях, столиков в ресторанах, заказ экскурсий, покупка билетов на спектакли, концерты и спортивные мероприятия. На данный момент через портал доступно более 500 предложений для отдыха в разных ценовых категориях. В ближайшее время планируется начать продажу услуг пакетами со скидками.

В пресс-службе отмечают, что сервисный сбор у сервиса ниже, чем у ушедших из России зарубежных компаний — 11% против 15-23%.