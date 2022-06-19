В Сочи мужчина избил молодую пару за просьбу убрать собачий фекалии

В Сочи хозяин собак вступил в конфликт с молодой парой, которая попросила его убрать за животными фекалии. Инцидентом заинтересовались в полиции.
Все произошло на территории ЖК «Министерские озёра». Парень сделал замечание мужчине, которые не убрал за своими животными на прогулке. В ответ хозяин питомцев полез в драку, ударил девушку, уронил их мопед и повредил личные вещи.
«Заявлений по данному поводу в полицию не поступало. Однако в ходе мониторинга соцсетей была выявлена публикация, полиция проводит проверку по данному факту», — сообщили в городском управлении МВД России.
По словам местных жителей, паре потребовалась помощь медиков.