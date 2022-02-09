В случае войны Украина обречена, но есть «отвратительный» выход

Дэниэл Депетрис, обозреватель американского издания The National Interest, призвал руководство своей страны преподать урок «жесткой честности» украинским партнерам. США на мировой политической арене упорно демонстрируют поддержку Киеву, однако не факт, что остаются до конца честными с украинцами во время личных контактов.

Американский аналитик в русофобском ключе высказался о ситуации вокруг Украины, поддержав западный миф об «угрозе вторжения».

«В настоящий момент с трех сторон сухопутной границы Украины находится около 130 тысяч российских солдат», – заявил Депетрис, отметив, что это «не предвещает ничего хорошего» для украинцев.

Автор признал, что уровень откровенности между Вашингтоном и Киевом остается неизвестным, но в любом случае американская сторона должна быть честной перед Украиной и доходчиво объяснить, что ее позиции крайне слабы перед Россией. Нужно донести до Киева мысль о том, что Соединенные Штаты и страны НАТО не станут воевать с ядерной державой из-за Украины, в случае реальной войны последняя будет фактически обречена.

Депетрис считает, что война не является приоритетом для России, последние шаги Москвы указывают на стремление снизить градус напряженности в военной и политической сферах. На сегодняшний день у Киева имеется лишь один выход для разрядки обстановки, каким бы «отвратительным» он ни был. Ему нужно начать переговоры с Москвой и пойти на все предложенные Россией компромиссы, заключил аналитик.

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