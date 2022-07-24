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В Сланцах воры похитили более 350 тысяч рублей из дома сотрудницы администрации

В Сланцах воры похитили более 350 тысяч рублей из дома сотрудницы администрации
pxhere.com

Сотрудница администрации города Сланцы стала жертвой ограбления — злоумышленники проникли в ее дом и украли более 350 тысяч рублей, передает 47news.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. Грабители отжали оконную раму на первом этаже, пробрались внутрь и нашли в шкафу крупную денежную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Ранее «Царьград» сообщал, что в Москве грабитель напал на 70-летнюю женщину и пытался отобрать у нее сумку.

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