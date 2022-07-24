В Сланцах воры похитили более 350 тысяч рублей из дома сотрудницы администрации

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. Грабители отжали оконную раму на первом этаже, пробрались внутрь и нашли в шкафу крупную денежную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.