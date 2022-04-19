В скульптуре Олега Кулика увидели пародию на “Родину-мать”. На художника требуют завести уголовное дело

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Скульптура “Большая мать”

На художника-акциониста Олега Кулика хотят завести уголовное дело об осквернении символов воинской славы из-за скульптуры “Большая мать”, в которой увидели пародию на знаменитую “Родину-мать” и издевательство над российской армией. Вырезанная из дерева скульптура изображает женщину с мечом в руке, которую мужчины тянут за веревки, пытаясь сместить ее с постамента. Скульптура была представлена на выставке “Арт-Москва”.

Знаете, кто эта страшная бабища с мечом? “Родина-мать”. Знаете, где это? В Москве. 16 апреля, Гостиный двор. Выставка Арт-Москва. Frolov Gallery представляет “Большую Мать” киевского “пса-человека” Олега Кулика, пасквиль-карикатуру на Родину-Мать Вучетича (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.), — написал в телеграм-канале писатель Захар Прилепин.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал Следственный комитет возбудить в отношении художника уголовное дело за осквернение символов воинской славы. Направляю запросы в прокуратуру и Следственный комитет о возбуждении уголовного дела <…>. Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона, — написал он в своем телеграм-канале.

Его поддержал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку. Мерзостям человекопсов не должно быть места на улицах, площадях и в выставочных залах России, — написал он в телеграм-канале.

Я оцениваю это действие как недопустимое оскорбление символов нашей Победы в Великой Отечественной войне. Это нацеленное и намеренное оскорбление. Это сознательная провокация, это демонстрация вседозволенности. <…> Я считаю, что уголовное дело надо открывать и по этой безобразной пародии. Конечно, она несла политический подтекст, — прокомментировал Пушков возбуждение уголовного дела в беседе с изданием “Известия”.

Работа была создана в 2018 году и, по словам автора, не имеет отношения к политике. Как объяснил Олег Кулик, скульптура символизирует конфликт мужчины и женщины. Современные женщины не хотят вести традиционный образ жизни и хотят паритета с мужчинами, поэтому между ними такая драматическая борьба. Это вечная любовь и ненависть, вокруг которых вертится мир, — цитирует издание “Известия” Кулика.

Кроме того, на создание серии работ художника вдохновил болезненный разрыв с женой. Это работа 2018 года. Олег сделал и ее, и ряд других скульптурных произведений после болезненного, очень тяжелого для себя расставания с женой. Мне бы хотелось спросить у человека, который сейчас трактовал скульптуру именно так: почему он увидел в ней это? Впрочем, в любой художественной работе сейчас можно найти “что-то такое”. Например, “Последний день Помпеи” Брюллова тоже у кого-нибудь вызовет ассоциацию с недавними событиями, — рассказал изданию владелец галереи Frolov Gallery Владимир Фролов.

Олег Кулик родом из Киева, что добавило критики в его адрес, и известен своими многочисленными провокационными перформансами, в том числе прогулками по Москве в обнаженном виде, собачьем ошейнике и на поводке, благодаря которым прославился как “человек-пес”.

Историю с перформансом Кулика активно обсуждают в соцсетях. Добро пожаловать в СССР, или как бы нам ввести военную цензуру, не вводя военного положения. На недавней “Арт-Москве” представителей власти возмутила “Большая мать” Олега Кулика – похоже на “Родину-мать”, а значит, оскорбляет памятники воинской доблести, — пишет телеграм-канал “Антиглянец”.



Скульптура “Родина-мать зовет”