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В СК по Ростовской области опровергли информацию о возбуждении уголовного дела против Галкина

В СК по Ростовской области опровергли информацию о возбуждении уголовного дела против Галкина
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Управление Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области опровергли появившиеся в Сети денные о возбуждении Уголовного дела против юмориста Максима Галкина.

Обозреватели портала «Подъем» обратились в управление СКР, и сотрудники ведомства сообщили, что уголовное дело против Галкина не возбуждалось.

«У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — рассказали в СКР журналистам.

Ранее о том, что на Галкино заведено уголовно дело рассказал бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков. Сам юморист несколько месяцев назад перебрался в Израиль после резкой критики в адрес проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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