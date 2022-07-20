В Siemens назвали условия дальнейшего обслуживания турбин «Газпрома»

Немецкая компания Siemens оценила возможность дальнейшего исполнения своих обязательств в рамках контракта с «Газпромом» на техническое обслуживание турбин.
В пресс-службе компании отметили, что в обычных обстоятельствах подобная деятельность не является чем-то особенным. Однако в текущих условиях санкционных ограничений необходим ряд дополнительных условий.
«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», — сообщила компания в беседе с РИА Новости.
Напомним, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила отправку Канадой турбины для «Северного потока». По ее словам, теперь у российской стороны будет меньше предлогов для отказа от возобновления полноценных поставок газа на европейские хабы, сообщил «ФедералПресс».