В Швейцарии разработали бумажную батарейку, которую можно активировать с помощью воды

Разработчики из Швейцарии создали батарейку, которая может считаться экологически чистой и полностью биоразлагаемой, ведь она сделана из бумаги с нанесённой поваренной солью.





На одну сторону бумажной полоски наносится графитовые частицы, которые формируют катод. На другую сторону — цинк, что позволяет создать анод. В обоих случаях используется особая краска. Для запуска батарейки надо лишь капнуть несколько капель воды на бумагу, после чего соль растворится и начнётся окислительно-восстановительная реакция за счёт ионной проводимости.

Цинк будет окисляться, что начнёт высвобождать электроны. Если подключить нагрузку к контактам, то поток электронов пойдёт к катоду, где будет идти восстановительная реакция с использованием кислорода. То есть, фактически, это будет обычная батарейка. Как отмечается, процесс будет идти до высыхания воды или до окончания запаса цинка.

Касательно мощности такой батарейки, то при первом смачивании напряжение без нагрузки составит 1,2 В, при повторном — порядка 0,5 В. В обоих случаях батарейка работала по часу. Также отмечено, что батарейка смогла около часа питать электронный будильник.





Пока что у решения есть проблемы. Например, нужно ещё найти способ, чтобы батарейка на высыхала раньше времени, однако это уже чисто инженерная задача. О коммерческом запуске производства таких батарей пока не говорится, но учёные полагают, что они найдут применение в качестве резервных источников питания.