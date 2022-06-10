В штабе КИБЕР ФРОНТА Z пройдет стратегическая игра «После Украины»

Встреча «После Украины. Каким будет новый мир?» пройдет 10 июня с 18:00 до 22:00 по местному времени по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 25. Вход свободный. Подробнее о мероприятиях штаба можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте».