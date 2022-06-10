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В штабе КИБЕР ФРОНТА Z пройдет стратегическая игра «После Украины»

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z пройдет стратегическая игра «После Украины»
Федеральное агентство новостей

Штаб объединения КИБЕР ФРОНТ Z подготовил для гостей пятничного дискуссионного вечера стратегическую игру под названием «После Украины».

В ходе мероприятия участники обсудят возможные сценарии развития спецоперации России в защиту Донбасса. Организатором игры стал технолог «Битвы трендов» Александр Рулев. Специальной подготовки для участия не требуется. 

Встреча «После Украины. Каким будет новый мир?» пройдет 10 июня с 18:00 до 22:00 по местному времени по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 25. Вход свободный. Подробнее о мероприятиях штаба можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте».

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