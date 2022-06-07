В штаб-квартире СБУ в Мариуполе найдены американские мишени для подготовки снайперов

Как сообщил корреспондент РИА Новости, там были найдены профессиональные ростовые мишени компании Viking Tactics, на которых было детальное изображение скелета и внутренних органов человека. Отмечается, что эта компания занимается выпуском высококачественной тактической экипировки, вроде прицелов и разгрузок, для бывших военных, наемников и представителей ЧВК.