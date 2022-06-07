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В штаб-квартире СБУ в Мариуполе найдены американские мишени для подготовки снайперов

В штаб-квартире СБУ в Мариуполе найдены американские мишени для подготовки снайперов
Федеральное агентство новостей

Тактические мишени американского производства были обнаружены в мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины, передают СМИ.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, там были найдены профессиональные ростовые мишени компании Viking Tactics, на которых было детальное изображение скелета и внутренних органов человека. Отмечается, что эта компания занимается выпуском высококачественной тактической экипировки, вроде прицелов и разгрузок, для бывших военных, наемников и представителей ЧВК.

Тактические мишени служат для стрелковой подготовки военнослужащих, в частности снайперов. Таким образом, подготовленные по найденным в штаб-квартире СБУ материалам бойцы могли выучиться поражать конкретные участки тела для нанесения тех или иных ранений.

Мариуполь мишени СБУ Украина
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