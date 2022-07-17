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В Северной Осетии открыли 12 новых полос движения: эксклюзивный репортаж «Народных Новостей»

В Северной Осетии открыли 12 новых полос движения: эксклюзивный репортаж «Народных Новостей»
Народные Новости / Елена Смирнова

Всего 12 новых полос движения запустили в работу на пункте пропуска «Верхний Ларс». Модернизация КПП — долгожданное событие не только для жителей Северной Осетии, но и всей страны. Пункт пропуска имеет важное стратегическое значение для России. Эксклюзивные фотографии открытия сделал специальный корреспондент «Народных Новостей».

Народные Новости / Елена Смирнова 
Народные Новости / Елена Смирнова

Новые полосы для движения транспорта позволят создать максимально комфортные условия для туристов и бизнеса, а также повысить скорость транспортировки грузов в страны Закавказья.

Строительство полос завершилось раньше срока. Запуск движения по ним позволит ликвидировать очереди легкового транспорта на границе с Грузией. На реализацию проекта было выделено 2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

12 новых полос предназначены для легкового транспорта на выезд из России. Проложены необходимые коммуникации, установлены кабины паспортного контроля, оборудованы новые рабочие места для сотрудников государственных контрольных органов.

Народные Новости / Елена Смирнова 
Народные Новости / Елена Смирнова

Запуск движения по новым полосам позволит ликвидировать очередь легкового транспорта, что особенно важно в сезон отпусков. Кроме того, новая инфраструктура и разделение потоков движения позволит сократить время ожидания в очередях большегрузного транспорта.

Народные Новости / Елена Смирнова 
Народные Новости / Елена Смирнова

К ноябрю дополнительно планируется запустить еще 12 полос движения для легковых автомобилей уже на въезд в Россию. Всего по окончании реконструкции пункта пропуска будут работать 39 полос для легкового и грузового транспорта. Будет обеспечен пропуск 20 тысяч человек и 2560 транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4000 транспортных средств в сутки.

Народные Новости / Елена Смирнова 
Народные Новости / Елена Смирнова

Основные строительные работы планируется завершить в конце текущего года. Сама же модернизация автомобильного пункта пропуска должна состояться в 2023 году.

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