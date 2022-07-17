В Северной Осетии открыли 12 новых полос движения: эксклюзивный репортаж «Народных Новостей»

К ноябрю дополнительно планируется запустить еще 12 полос движения для легковых автомобилей уже на въезд в Россию. Всего по окончании реконструкции пункта пропуска будут работать 39 полос для легкового и грузового транспорта. Будет обеспечен пропуск 20 тысяч человек и 2560 транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4000 транспортных средств в сутки.