В Сети завирусился ролик, в котором украинки оскорбляют жительниц Германии и Польши

Беженки-видеоблогеры поспешили оправдаться, что их всего лишь «так воспитали». По их словам, в отличие от европейцев, родители приучали их быть ухоженными и аккуратными. Однако комментаторы поспешили напомнить, что помимо внешней красоты в человеке должна присутствовать внутренняя красота и воспитанность. При этом некоторые участники дискуссии добавили, что подобные видео отбивают желание помогать беженцам, приехавшим в Европу с Украины.