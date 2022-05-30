В Сети завирусился ролик, в котором украинки оскорбляют жительниц Германии и Польши

Беженки из Украины, поселившиеся в Польше и Германии, стали снимать короткометражные видео для соцсетей, в которых они унижают местных жительниц. Опубликованные в TikTok ролики быстро стали популярными, но зрители остались от них отнюдь не в восторге.
В большинстве короткометражек украинки признаются, что самоутверждаются, встречая немок и полячек. Своими роликами беженки намекают на якобы неопрятную и непривлекательную внешность европеек, сообщает «Царьград».
В комментариях люди выразили свое негодование по поводу заявлений украинок. Многие отметили, что женщины, которых высмеивают авторы своеобразного тренда, приютили беженок, кормят и поят их в собственных домах. К осуждению авторов видео присоединились и их соотечественники.
Беженки-видеоблогеры поспешили оправдаться, что их всего лишь «так воспитали». По их словам, в отличие от европейцев, родители приучали их быть ухоженными и аккуратными. Однако комментаторы поспешили напомнить, что помимо внешней красоты в человеке должна присутствовать внутренняя красота и воспитанность. При этом некоторые участники дискуссии добавили, что подобные видео отбивают желание помогать беженцам, приехавшим в Европу с Украины.
Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины и Донбасса проходит с 24 февраля. Ее важнейшей целью российских президент назвал защиту русскоязычного населения, порядка восьми лет подвергавшегося геноциду со стороны украинских властей.