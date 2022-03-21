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Поведение президента Владимира Зеленского на фоне специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины вызывает недоумение.

Украинский лидер последовательно совершает опасные ошибки, которые еще больше затягивают страну в тяжелейшие последствия. К такому выводу пришел известный финский политолог Йохан Бекман, проанализировав последние решения Киева. В интервью информационному изданию iReactor Бекман подробно указал на факторы, свидетельствующие о том, что Зеленский выполняет указания Запада, а также спрогнозировал, когда он будет вынужден подписать капитуляцию.

Йохан Бекман в сети Интернет в первую очередь заметил, что последние политические решения Зеленского, согласно которым на Украине были нейтрализованы сразу несколько оппозиционных политических партий, указывают, что он выполняет требования Запада. Однако такие меры являются большой ошибкой, которая грозит украинскому лидеру серьезными последствиями.

«Такая самозащита Зеленского показывает полное отсутствие его политического будущего. Он пытается получить еще пару месяцев времени, поскольку в стране не хотят его видеть, и пропаганда не в состоянии ему помочь», — объяснил Бекман.

Политолог выразил уверенность, что Запад требует от Зеленского принимать опасные решения, которые лишь усугубляют и без того тяжелую ситуацию в стране. Сопротивление Киева приведет лишь к усложнению его дальнейшего положения. Однако, уже через пару месяцев украинский лидер будет вынужден подписать капитуляцию.

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