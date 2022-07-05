В Сети создали базу данных погибших и пленных бойцов ВСУ

В рамках проекта WarTears.org авторы Telegram-канала «Рыбарь» собирают сведения о всех погибших и пленных украинских военных для составления базы.
При помощи этой платформы жители Украины смогут отыскать своих родственников-военнослужащих. Сайт заработал полтора месяца назад, но из-за огромного количества заявок авторам уже пришлось сменить платформу.
«Наша миссия заключается в помощи украинскому населению для получения достоверной информацию о своих родственниках-военнослужащих, с которыми утрачена связь», — уточняют авторы Telegram-канала.
Вся информация на сайте представлена в виде инфографики, причем авторы отмечают, что все сведения ими получены только из открытых источников. Своей поисковой работой авторы канала хотят оказать помощь жителям Украины, от которых отвернулись собственные власти.