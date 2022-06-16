В сети шутят над Райаном Гослингом в образе Кена: лучшие мемы

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Райан Гослинг в фильме “Бегущий по лезвию 2049″/Райан Гослинг в фильме “Барби”

Вчера в сети появилось первое фото Райана Гослинга в образе Кена из фильма “Барби” режиссера Греты Гервиг. Кадр тут же завирусился в соцсетях, а пользователи стали делиться своими эмоциями и постить мемы. Собрали самые интересные в нашем материале.

Тем для шуток у публики было предостаточно. Многие стали иронизировать, сравнивая прежних героев Гослинга с его новым персонажем, и, например, переносили Кена в другие киновселенные, обыгрывая контраст образов, — самыми популярными стали параллели с фильмами “Драйв” и “Бегущий по лезвию 2049”.

“Бегущий по лезвию: 1997”

Некоторые заподозрили, что прообразом героя стал Кен “Волшебная Серьга” (Earring Magic Ken) — кукла поступила в продажу в 1993 году и отличалась от других моделей невероятной гламурностью. Из-за внешнего вида многие уверены, что это был Кен-гей, хотя официально такая версия никогда не подтверждалась. Тем не менее шуток на тему ЛГБТ в твиттере* тоже хватало.

“О, он играет гея — Кена “Волшебная Серьга”? “Почему они сделали его похожим на 40-летнего бармена-гея в Лос-Анджелесе” “Он выглядит старым и по-гейски. Теперь я уверен, что Барби встретила Кена на прайде во Флориде”

Контраст между брутальностью некоторых прежних кинообразов Райана и его новой ролью заставил пользователей пофантазировать и на тему того, как другие брутальные мужчины с киноэкрана спешат увидеть новый фильм. Героями мемов, например, стали персонажи сериалов “Острые козырьки”, “Во все тяжкие” и Патрик Бэйтман из “Американского психопата”.

“Здравствуйте, один билет в первый ряд на новый фильм “Барби”, пожалуйста” “Шесть билетов на “Барби” “Едем с пацанами смотреть “Барби” с Райаном Гослингом” “Идем с пацанами смотреть новый фильм с Райаном Гослингом”

Шутили также над визуальным сходством нового Кена с другими персонажами, собственными эмоциями от перевоплощения Гослинга, геймерами и многим другим.

“Райан Гослинг в образе Кена в фильме “Барби” “Фредди Принц — младший проложил дорогу” “Как все начиналось — как все продолжается” “Каждый после того, как увидел Райана Гослинга в образе Кена” “Райан Гослинг в виде домов в Санта-Монике” “Выберите своего бойца (версия с Райаном Гослингом”) “Все геймеры, кто строил своих персонажей на основе ролей Гослинга: “Вы идете по дороге, которой я не могу следовать!”

“Новая версия Райана Гослинга. У детишек уже есть развлечение. Теперь очередь настоящих мужиков”

“Святая троица мышькетеров” (Отсылка к диснеевскому клубу Микки Мауса, где состояли все трое)

*Twitter заблокирован в РФ