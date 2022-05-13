В сети шутят над Кендалл Дженнер: она пыталась нарезать огурец, но не смогла

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Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер уверенно чувствует себя на подиуме и съемочных площадках, а вот на кухне звезде, кажется, нужна поддержка. В сети обсуждают отрывок из нового эпизода реалити-шоу The Kardashians, во время которого Кендалл безуспешно пытается нарезать огурец. Модель явно в замешательстве и не знает, как подступиться к овощу.

Я слегка напугана. Я не лучший резчик, не показывайте это близко. Я не профессионал,

— комментирует Кендалл процесс нарезания огурца.

В какой-то момент ее мама Крис Дженнер даже зовет на помощь своего шеф-повара, но Кендалл отказывается и говорит, что справится.

Крис и Кендалл Дженнер в шоу The Kardashians

Эпизод тут же завирусился в сети, а пользователи твиттера* стали активно троллить модель.

Кендалл Дженнер, пытающаяся разрезать чертов огурец, — самая трагичная вещь, которую я когда-либо видела,

— написала пользовательница по имени Софи.

Кендалл отреагировала на это сообщение, перепостив его и приписав: “Трагично”.

Обожаю, как Кендалл Дженнер пытается доказать, что она не оторванная от реальности богатая девушка, настаивая на том, чтобы самой приготовить себе перекус, и чуть не вывихивает плечо, пытаясь нарезать огурец.

Как теперь развидеть этот безумный способ нарезания огурца?

Каждый раз, когда вам будет казаться, что вы не справляетесь с чем-то, просто посмотрите, как Кендалл Дженнер пытается нарезать огурец,

— написали пользователи твиттера.

Новое семейное шоу Кардашьян — Дженнер выходит на Hulu с 14 апреля.

*Twitter заблокирован в РФ