    В тренде

    В сети шутят над Кендалл Дженнер: она пыталась нарезать огурец, но не смогла

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    В сети шутят над Кендалл Дженнер: она пыталась нарезать огурец, но не смогла

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Кендалл Дженнер

    Модель Кендалл Дженнер уверенно чувствует себя на подиуме и съемочных площадках, а вот на кухне звезде, кажется, нужна поддержка. В сети обсуждают отрывок из нового эпизода реалити-шоу The Kardashians, во время которого Кендалл безуспешно пытается нарезать огурец. Модель явно в замешательстве и не знает, как подступиться к овощу.

    Я слегка напугана. Я не лучший резчик, не показывайте это близко. Я не профессионал,

    — комментирует Кендалл процесс нарезания огурца.

    В какой-то момент ее мама Крис Дженнер даже зовет на помощь своего шеф-повара, но Кендалл отказывается и говорит, что справится.

    Крис и Кендалл Дженнер в шоу The KardashiansКрис и Кендалл Дженнер в шоу The Kardashians

    Эпизод тут же завирусился в сети, а пользователи твиттера* стали активно троллить модель.

    Кендалл Дженнер, пытающаяся разрезать чертов огурец, — самая трагичная вещь, которую я когда-либо видела,

    — написала пользовательница по имени Софи.

    Кендалл отреагировала на это сообщение, перепостив его и приписав: “Трагично”.

    Обожаю, как Кендалл Дженнер пытается доказать, что она не оторванная от реальности богатая девушка, настаивая на том, чтобы самой приготовить себе перекус, и чуть не вывихивает плечо, пытаясь нарезать огурец.

    Как теперь развидеть этот безумный способ нарезания огурца?

    Каждый раз, когда вам будет казаться, что вы не справляетесь с чем-то, просто посмотрите, как Кендалл Дженнер пытается нарезать огурец,

    — написали пользователи твиттера.

    Новое семейное шоу Кардашьян — Дженнер выходит на Hulu с 14 апреля.

    *Twitter заблокирован в РФ

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »