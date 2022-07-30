В Сети резко прошлись по одетому в брендовую куртку Галкину

Недавно сбежавший из России шоумен Максим Галкин анонсировал очередной концерт в Ирландии. Однако данная новость вызвала волну негатива в Сети, в том числе из-за внешнего вида юмориста, передает NewInform.
В комментариях под анонсом выступления Галкина россияне стали оставлять многочисленные отзывы о шоумене в негативном ключе.
Особое внимание пользователи Сети акцентировали на его внешнем виде. Они назвали юмориста «облезлым» и «жалким», аргументируя это тем, что шоумен напрасно делает вид, что за пределами России у него все хорошо. Образ юмориста говорит об обратном, заявили комментаторы.
Дело в том, что Галкин появился в куртке западного бренда Tom Ford, цена которой достигает 120 тыс. рублей. Данный факт противоречит предполагаемым финансовым проблемам раскритиковавшего спецоперацию артиста.