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В Сети резко прошлись по одетому в брендовую куртку Галкину

В Сети резко прошлись по одетому в брендовую куртку Галкину
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Недавно сбежавший из России шоумен Максим Галкин анонсировал очередной концерт в Ирландии. Однако данная новость вызвала волну негатива в Сети, в том числе из-за внешнего вида юмориста, передает NewInform.

В комментариях под анонсом выступления Галкина россияне стали оставлять многочисленные отзывы о шоумене в негативном ключе.

Особое внимание пользователи Сети акцентировали на его внешнем виде. Они назвали юмориста «облезлым» и «жалким», аргументируя это тем, что шоумен напрасно делает вид, что за пределами России у него все хорошо. Образ юмориста говорит об обратном, заявили комментаторы.

Дело в том, что Галкин появился в куртке западного бренда Tom Ford, цена которой достигает 120 тыс. рублей. Данный факт противоречит предполагаемым финансовым проблемам раскритиковавшего спецоперацию артиста.

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RusNewsToday24
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