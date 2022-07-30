В Сети резко прошлись по одетому в брендовую куртку Галкину

Особое внимание пользователи Сети акцентировали на его внешнем виде. Они назвали юмориста «облезлым» и «жалким», аргументируя это тем, что шоумен напрасно делает вид, что за пределами России у него все хорошо. Образ юмориста говорит об обратном, заявили комментаторы.