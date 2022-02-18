В Сети разгорелся спор под Instagram-постом Стриженовой о рекорде Трусовой на ОИ-2022

Телеведущая Екатерина Стриженова поддержала фигуристку Александру Трусову, которая исполнила сложнейшую программу, но завоевала только серебро, написав, что все победы еще впереди. Часть подписчиков журналистки отметили, что второе место — тоже отличный результат, ведь победа досталась не менее достойной Анне Щербаковой.

После короткой программы 15 февраля, Анна Трусова занимала четвертое место, допустив помарки в прокате. Однако 17 февраля, когда проходили соревнования в произвольной программе, она чисто исполнила очень сложную программу, сделав пять четверных прыжков и по праву получив самые высокие оценки судей среди всех участниц. Тем не менее, этого не хватило для итоговой победы. Другая россиянка Анна Щербакова, которая была второй после короткой программы, тоже великолепно исполнила свою произвольную композицию и стала олимпийской чемпионкой.

После объявления результатов Анна Трусова не сумела скрыть разочарование — она плакала и ругалась.

Екатерина Стриженова решила поддержать одну из самых талантливых спортсменок современности. В своем Instagram она напомнила, что Саша – единственная, кто сумел сделать сразу пять четверных прыжков. По мнению телеведущей, 17-летняя фигуристка уже вписала себя в историю Олимпиад, а победы еще впереди.

Подписчики Стриженовой во многом согласились со словами знаменитости, однако отметили, что победившая Анна Щербакова была достойна победы ничуть не меньше.

«А как же чемпионка! А Камила? Почему только Сашу вы поздравляете? Странно?»; «А мне Щербакова больше понравилась! Такая женственная, пластичная, все в движении от кончиков пальцев рук до пальчиков ног!»; «Второе место тоже неплохо. Все три девочки — лучшие и молодцы»; «Да, конечно, молодец. Возможно, она войдет в книгу рекордов за такое количество прыжков, но по мне Аня Щербакова — лучшая, грация, эмоции, образ, качество техники, умничка. Трусова разочаровала своими словами после выступления. Зачем? Еще раз дать повод для сплетен, это спорт и спортсмен должен быть эмоционально готов. Камилу жаль, бедный ребенок», — написали подписчики.

Стоит отметить, что Камила Валиева, занимавшая первое место после первого дня соревнований, не справилась с нервами: во время произвольной программы она допустила несколько грубых ошибок. Результат — лишь четвертая строчка.

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