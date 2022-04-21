В Сети распространились кадры с неоднозначной реакцией Зеленского на слова Трампа о Путине

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Пользователи Сети вспомнили видеозапись 2019 года, где
президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с бывшим президентом США
Дональдом Трампом. Об этом пишет Independent.
Беседа лидеров, которая попала на видео, состоялась в
кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи Трамп высказался о
президенте России Владимире Путине. Также можно увидеть реакцию Зеленского на
высказывание собеседника.
«Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете объединиться и
решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением, и я знаю, что вы
пытаетесь это сделать», – сказал Трамп.
В этот момент в кадре появляется лицо Зеленского. Политик
слегка повернул голову, не реагируя на высказывание собеседника и продолжил
смотреть в сторону.
Стоит отметить, что после соответствующих переговоров
разгорелся скандал. В Сети появилась информация о якобы давлении на Зеленского
со стороны Трампа. Согласно данным, американская сторона потребовала
расследовать деятельность бизнесмена Хантера Байдена, в обмен на военную и
финансовую помощь Киеву.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины
обострилась из-за сфальсифицированных выборов в США. По его словам, Москва
видит «глупость и слабость» действующей американской администрации.