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    В Сети распространились кадры с неоднозначной реакцией Зеленского на слова Трампа о Путине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Сети распространились кадры с неоднозначной реакцией Зеленского на слова Трампа о Путине

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Пользователи Сети вспомнили видеозапись 2019 года, где
    президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с бывшим президентом США
    Дональдом Трампом. Об этом пишет Independent.

    Беседа лидеров, которая попала на видео, состоялась в
    кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи Трамп высказался о
    президенте России Владимире Путине. Также можно увидеть реакцию Зеленского на
    высказывание собеседника.

    «Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете объединиться и
    решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением, и я знаю, что вы
    пытаетесь это сделать», – сказал Трамп.

    В этот момент в кадре появляется лицо Зеленского. Политик
    слегка повернул голову, не реагируя на высказывание собеседника и продолжил
    смотреть в сторону.

    Стоит отметить, что после соответствующих переговоров
    разгорелся скандал. В Сети появилась информация о якобы давлении на Зеленского
    со стороны Трампа. Согласно данным, американская сторона потребовала
    расследовать деятельность бизнесмена Хантера Байдена, в обмен на военную и
    финансовую помощь Киеву.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины
    обострилась из-за сфальсифицированных выборов в США. По его словам, Москва
    видит «глупость и слабость» действующей американской администрации.

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