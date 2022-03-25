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Известный украинский политолог Вячеслав Ковтун, который после продолжительного участия в политических программах был изгнан из эфира российского телевидения, вдруг обнаружился в Польше.

Об этом сообщили журналисты информационного издания «Экономика сегодня», ссылаясь на информацию активиста Евгения Климакина. Авторы материала подробно рассказали о судьбе скандального украинского политолога Ковтуна, а также подробно раскрыли его местоположение.

Обозреватели «Экономики сегодня» в первую очередь напомнили, что украинский политолог Вячеслав Ковтун еще несколько лет назад был частым гостем российских аналитических и политических передач. Однако позже эксперта изгнали с прямых эфиров за наглые выходки и недостойное поведение.

СМИ сообщили, что на фоне специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины Ковтун вернулся в Российскую Федерацию, пытаясь вновь попасть на телевидение. После чреды неудач эксперт все-таки покинул Москву, укрывшись в Турции.

Активист Евгений Климакин в сети Интернет раскрыл судьбу бежавшего из России Ковтуна. По его словам, скандальный украинский политолог была замечен в Польше, где пытался найти работу на телевидении. 53-эксперт прошел несколько кастингов, но не сыскал успеха в польских политических программах.

Следует отметить, что против украинского политолога сплотились и его соотечественники. Так, украинцы недовольны тем, что Ковтун много лет проживал в Москве, зарабатывая деньги на российском телевидении. Украинские беженцы в Польше планируют разыскать своего земляка, чтобы выяснить, почему он с 2014 года находился в России.

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