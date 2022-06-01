В Сети появился тизер нового «Пиноккио» с чернокожей лысой феей

Первый тизер ремейка классической сказки Карло Коллоди «Пиноккио» опубликован на YouTube.
В видео появляется фея, роль которой исполнила Синтия Эриво — британская певица нигерийского происхождения. Постановкой картины занимался режиссер Роберт Земекис («Финч», «Форрест Гамп», «Ведьмы»).
В фильме также снимались Том Хэнкс и Люк Эванс. Премьера ленты состоится в сентябре 2022 года на американском стриминговом сервисе Disney+.
В комментариях под роликом пользователи выразили удивление. Многим не понравилась лысая темнокожая фея, пишет «Царьград».