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В Сети появился тизер нового «Пиноккио» с чернокожей лысой феей

В Сети появился тизер нового «Пиноккио» с чернокожей лысой феей
globallookpress/Walt Disney Productions

Первый тизер ремейка классической сказки Карло Коллоди «Пиноккио» опубликован на YouTube. 

В видео появляется фея, роль которой исполнила Синтия Эриво — британская певица нигерийского происхождения. Постановкой картины занимался режиссер Роберт Земекис («Финч»«Форрест Гамп»«Ведьмы»).

В фильме также снимались Том Хэнкс и Люк Эванс.  Премьера ленты состоится в сентябре 2022 года на американском стриминговом сервисе Disney+.

В комментариях под роликом пользователи выразили удивление. Многим не понравилась лысая темнокожая фея, пишет «Царьград».

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RusNewsToday24
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