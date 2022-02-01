В Сети появился список знаков зодиака, с которыми Ванга отказывалась иметь дело

Болгарская прорицательница Ванга не жаловала представителей трех знаков зодиака, порой она отказывала в «аудиенции» и никакая сила не могла заставить ее работать с ними.

Провидица говорила об их «особой энергетике», замешанной на смеси силы, удачи с глупостью и даже жестокостью. Среди тех, кому дали от ворот поворот, было много представителей трех знаков зодиака. Ванга называла их опасными и предпочитала не упоминать в предсказаниях.

Скорпионы по мнению Ванги находятся «под защитой высших сил», в их голову сложно проникнуть и почти невозможно увидеть прошлое и будущее. Если провидице приходилось иметь с ними дело, то после визита приходилось долго восстанавливаться.

Представители этого знака часто сами обладали гипнотическими способностями, могли незаметно очаровать человека и сподвигнуть на не очень благоразумные дела. Скорпионы харизматичны и противоречивы, умеют манипулировать людьми.

Рыбы не нравились Ванге из-за своих особых способностей, которые помогали и предугадывать будущее и избегать неприятностей. Мощная энергетика представителей этого знака мешала Ванге видеть что-то, связанное с ними. Провидица считала, что Рыбам не нужна помощь, они прекрасно справляются сами и знают все наперед.

Рыбы привлекают окружающих своей харизмой, легко «читают» настроение. В компании друзей нет лучшего товарища, но как враги Рыбы опасны и коварны.

Общения со Львами Ванга избегала из-за их экстрасенсорных способностей. Представители этого знака обладают мощной силой, но не умеют ею управлять. Ванга считала, что их энергетика похожа на хаос.

Львы напористы и упрямы, при этом обидчивы. Негатив со стороны Львов может стать пророческим. Им нужен человек, который будет направлять их энергию в нужное русло.

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