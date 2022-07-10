В сети появился список идентификаторов устройств PCI для видеокарт RTX 40

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В сети появился список PCI ID, который может пролить свет на перечень новых видеокарт Nvidia. Эти идентификаторы позволяют определить, какой графический процессор используется в видеокарте.





К примеру, графический процессор у GeForce RTX 4090 получит идентификатор 2684. В этом решении используется чип AD102 с 16384 ядрами CUDA и 24 24 ГБ памяти GDDR6X. Эта карта станет флагманом следующей серии RTX 40 до запуска линейки Ti. Данные опубликовал инсайдер

А вот так выглядят идентификаторы других десктопных карт:

Помимо этого, есть список и мобильных RTX 40. Он выглядит вот так:

Ранее сообщалось, что выход видеокарт RTX 40 откладывается из-за переизбытка RTX 30 на рынке.