В сети появился ролик с рекламой спецоперации и фотографией комика Алексея Щербакова. Он назвал его фейком

Алексей Щербаков

В сети завирусился ролик, на котором был запечатлен видеобаннер, размещенный на столичной гостинице “Космос”, с рекламой военной спецоперации РФ на Украине с участием комика Алексея Щербакова. В ролике появляется фраза “Что будет дальше?” (это отсылка к названию YouTube-шоу с участием Щербакова) и фото самого стендапера с надписью “Алексей Щербаков, спецназ ГРУ” (о службе в ГРУ он рассказывал сам), а затем и ответ на вопрос: “Дальше мы победим, в общем и целом” (“в общем и целом” — одна из самых известных фраз комика, которая стала мемом в сети).

Щербаков прокомментировал это видео в соцсетях и заявил, что это фейк. Уважаемые тупицы, убедительная просьба верить только в то, что можете услышать от меня лично, из первых уст, а не в то, что написали на заборе, стене или сделали с помощью компьютерной графики. Я в подобной ереси никогда не участвовал и не буду, — написал он в инстаграме* и попросил “включить уже мозги свои”.

Он также сравнил эту ситуацию с мемами про Джейсона Стэтхема, когда ему приписывают цитаты, в действительности не принадлежащие ему.



“Это, по-вашему, тоже реально? А что, фотка есть, надпись есть, значит, надо верить, да?” — спросил комик своих подписчиков.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией