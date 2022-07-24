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В Сети появилось видео уничтожения ВС РФ самоходок ВСУ под Николаевом

В Сети появилось видео уничтожения ВС РФ самоходок ВСУ под Николаевом
wikipedia.org/Spc. Zakia Gray/Public Domain

ВС РФ ведут позиционные и контрбатарейные бои по всей линии соприкосновения от Харькова до Николаева с применением артиллерии.

В Сети опубликовано видео уничтожения самоходных артиллерийских установок (САУ) украинских националистов. Огневая позиция ВСУ была замаскирована в лесополосе. На снятом с беспилотника видео показано, как после ударов российских военных сдетонировал расположенный рядом склад противника с ракетно-артиллерийским вооружением.

На Украине распространяются слухи о якобы готовящемся контрнаступлении ВСУ на Херсон. Для этого жителей призывают на всеобщую мобилизацию, включая мужчин пенсионного возраста. Тем временем удары российских военных эффективно поражают склады боеприпасов и хранилища военной техники.

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