В Сети появилось видео уничтожения ВС РФ самоходок ВСУ под Николаевом

В Сети опубликовано видео уничтожения самоходных артиллерийских установок (САУ) украинских националистов. Огневая позиция ВСУ была замаскирована в лесополосе. На снятом с беспилотника видео показано, как после ударов российских военных сдетонировал расположенный рядом склад противника с ракетно-артиллерийским вооружением.