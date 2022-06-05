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В Сети появилось видео удара Су-57 по военным целям ВСУ под Киевом

В Сети появилось видео удара Су-57 по военным целям ВСУ под Киевом
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

В Сети появились кадры ударов Су-57 под Киевом по военным объектам Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео было обнародовано военкорами «Русской весны».

Предположительно, это первые кадры боевого применения новой управляемой авиационной ракеты класса «воздух — поверхность» X-59MK2. ВС РФ были нанесены удары по Дарницкому вагоноремонтному заводу под Киевом 5 июня.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

вс рф ВСУ Су-57
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