В Сети появилось видео удара Су-57 по военным целям ВСУ под Киевом

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Предположительно, это первые кадры боевого применения новой управляемой авиационной ракеты класса «воздух — поверхность» X-59MK2. ВС РФ были нанесены удары по Дарницкому вагоноремонтному заводу под Киевом 5 июня.

В Сети появились кадры ударов Су-57 под Киевом по военным объектам Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео было обнародовано военкорами «Русской весны».