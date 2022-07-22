В Сети появилось видео трофейного украинского танка Т-64 «Булат» в Лисичанске

Военнослужащие Народной милиции ЛНР продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасса.
Так, военные корреспонденты РИА Новости сообщили, что силам республики удалось захватить танк Т-64 «Булат» Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
Также журналисты отметили, что украинская трофейная бронетехника была замечена в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике.
Ранее глава республики Леонид Пасечник обвинил Google в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма, передает RT.