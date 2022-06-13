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В Сети появилось видео с шуткой Путина на встрече с лауреатами Госпремий

В Сети появилось видео с шуткой Путина на встрече с лауреатами Госпремий
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин рассмешил лауреатов Госпремий на неформальной встрече.

Глава государства после официальной церемонии вручения наград провел неформальную встречу с лауреатами Госпремий. Путина позабавило отчество Героя Труда Владимира Африкановича Михайлова. Видео с шуткой появилось в Сети.

«Для жителя Якутии и человека северного быть Африкановичем — это сильно», — озвучил президент РФ.

В День России Путин вручил Госпремии работникам различных сфер. Лидеры других стран также поздравили граждан и руководство РФ с праздником.

госпремии Путин Россия шутка
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