В Сети появилось видео с шуткой Путина на встрече с лауреатами Госпремий

В День России Путин вручил Госпремии работникам различных сфер. Лидеры других стран также поздравили граждан и руководство РФ с праздником.

«Для жителя Якутии и человека северного быть Африкановичем — это сильно», — озвучил президент РФ.

Глава государства после официальной церемонии вручения наград провел неформальную встречу с лауреатами Госпремий. Путина позабавило отчество Героя Труда Владимира Африкановича Михайлова. Видео с шуткой появилось в Сети.