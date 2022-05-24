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В Сети появилось видео с признаниями военных 155-й бригады ВСУ, отправленных Киевом в СИЗО

В Сети появилось видео с признаниями военных 155-й бригады ВСУ, отправленных Киевом в СИЗО
Федеральное агентство новостей

Военные из 115-й бригады ВСУ, отказались выполнять приказы в Северодонецке, записав видео о плохих условиях службы. Из-за этого руководство приняло решение направить участников бригады в СИЗО как дезертиров. Об этом рассказали сами украинские военные, записав видео из изолятора, передает «Украина.ру».

Как отметили пользователи Сети, националистам необходимо было сразу выходить к российским войскам с белыми флагами, это точно было бы безопаснее и надежнее.

Отметим, ранее военнослужащие третьего батальона 115-й бригады записали видеообращение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании продолжать выполнять боевые задачи.

Военные украинской армии сообщили об отсутствии подкрепления и тяжелой техники. Военнослужащие считают, что их отправили на верную смерть. Они также подчеркнули, что защищать свою страну не отказываются, но в таких условиях нести службу в 115-й бригаде не представляется возможным.

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