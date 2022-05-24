В Сети появилось видео с признаниями военных 155-й бригады ВСУ, отправленных Киевом в СИЗО

Военные из 115-й бригады ВСУ, отказались выполнять приказы в Северодонецке, записав видео о плохих условиях службы. Из-за этого руководство приняло решение направить участников бригады в СИЗО как дезертиров. Об этом рассказали сами украинские военные, записав видео из изолятора, передает «Украина.ру».
Как отметили пользователи Сети, националистам необходимо было сразу выходить к российским войскам с белыми флагами, это точно было бы безопаснее и надежнее.
Отметим, ранее военнослужащие третьего батальона 115-й бригады записали видеообращение к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании продолжать выполнять боевые задачи.
Военные украинской армии сообщили об отсутствии подкрепления и тяжелой техники. Военнослужащие считают, что их отправили на верную смерть. Они также подчеркнули, что защищать свою страну не отказываются, но в таких условиях нести службу в 115-й бригаде не представляется возможным.