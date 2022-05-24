В Сети появилось видео с признаниями военных 155-й бригады ВСУ, отправленных Киевом в СИЗО

Военные украинской армии сообщили об отсутствии подкрепления и тяжелой техники. Военнослужащие считают, что их отправили на верную смерть. Они также подчеркнули, что защищать свою страну не отказываются, но в таких условиях нести службу в 115-й бригаде не представляется возможным.