В Сети появилось видео с нефтебазы в Макеевке, обстрелянной из HIMARS

Видео с места обстрела нефтебазы в городе Макеевке ДНР Вооруженными силами Украины появилось в Сети.
Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что макеевская нефтебаза 3 августа была атакована украинскими военными с помощью РСЗО HIMARS. В Сети появилось видео работы оперативной группы представительства ДНР в СЦКК.
«По характерным признакам можно сделать вывод, что объект был атакован РСЗО HIMARS. Кроме того, в нашем распоряжении имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой важной информацией, по которой, возможно, в будущем получится определить производивший обстрел расчет», — цитирует РИА Новости майор Сергей Переверзев.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что эффективность HIMARS оказалась не такой, как заявлялось. HIMARS не внесли существенного вклада в положение ВСУ. Их научились сбивать и уничтожать пусковые установки. По мнению специалиста, HIMARS никаким образом не смогли повлиять на освобождение городов.