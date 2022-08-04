В Сети появилось видео с нефтебазы в Макеевке, обстрелянной из HIMARS

«По характерным признакам можно сделать вывод, что объект был атакован РСЗО HIMARS. Кроме того, в нашем распоряжении имеются части боеприпаса с маркировкой серии, даты выпуска и другой важной информацией, по которой, возможно, в будущем получится определить производивший обстрел расчет», — цитирует РИА Новости майор Сергей Переверзев.