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В Сети появилось видео работы российской авиации по позициям ВСУ в ДНР

В Сети появилось видео работы российской авиации по позициям ВСУ в ДНР
Федеральное агентство новостей

Самолеты Воздушно-космических сил России нанесли удары по позициям украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее видео появилось в Сети.

Кадры работы российской авиации сделал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. Отмечается, что за действиями летательных аппаратов ВКС РФ следил командир роты Народной милиции ДНР.

«Авиация отработала, там находится воинская часть, ЛЭП. Там они сидят, у них там окопы. Авиация отработала хорошо, молодцы. Горит, много дыма. Видимо, попали хорошо», — отметил он.

Вооруженные силы России приступили к выполнению задач специальной операции на Украине 24 февраля. Москва планирует добиваться от Киева внеблокового статуса, денацификации и демилитаризации страны.

ВКС РФ ВСУ ДНР Россия Украина
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