В Сети появилось видео, как журналисты задают «неудобные» вопросы Овсянниковой после прибытия в Москву

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, известная провокацией с оппозиционным плакатом во время прямого эфира новостей, вынуждено вернулась в Россию из Германии. Кадры из московского аэропорта появились в Сети, передает Telegram-канал Shot.
По прибытии в Москву Овсянникова отказалась давать какие-либо комментарии журналистам. В аэропорту ее встретил только адвокат.
«Я не хочу сейчас отвечать ни на какие вопросы», — сказала экс-сотрудник федерального канала.
При этом она отметила, что ей «прекрасно возвращаться в страну», из которой она бежала. Данные слова были сказаны женщиной с долей иронии.
Отметим, накануне Овсянникова заявила, что была вынуждена вернуться в Россию из-за детей, а именно из-за своей 11-летней дочери. По ее словам, бывший супруг подал иск в суд, требуя, чтобы их дети жили с ним в Москве.
В этой связи, сегодня, 5 июля, Овсянникова намерена явиться в суд, чтобы отстоять свои родительские права.
До этого экс-редактор Первого канала рассказывала о том, что родственники не приняли ее решения показать провокационный плакат в эфире новостей на федеральном канале. Поэтому она была вынуждена покинуть территорию страны, приняв предложение о работе в немецкой газете Welt.