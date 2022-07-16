В Сети появилось видео, как украинские военные привязали к дереву и издеваются над правонарушителем

Бывший депутат Верховной рады Алесей Журавко опубликовал видеозапись, распространяющуюся в Сети: на ней показано, как люди, одетые в украинскую военную форму, «наказывают» мужчину за воровство из продуктового магазина.
На опубликованном ролике двое военных приматывают незадачливого мужчину к дереву пищевой пленкой. Журавко иронизирует над происходящим, утверждая, что это якобы «нормально» — наказывать за правонарушения подобным образом в стране, искренне считающей себя «европейской державой».
«В Сети появилось очередное видео судебной реформы, проведенной в стране-кандидате на вступление в ЕС. На Украине уже традиционно приматывают человека к дереву. На этот раз подозреваемого в краже масла из магазина», — написал Журавко.
Ранее экс-нардеп объяснил, почему киевский режим отправляет не верную гибель необученных солдат, напомнив, что около 80% мобилизованных в ВСУ не имеют навыков обращения с огнестрельным оружием.