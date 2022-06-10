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В Сети появилось видео, как с Украины длинномерами вывозят зерно в Европу

В Сети появилось видео, как с Украины длинномерами вывозят зерно в Европу
pexels.com

Вывоз зерна с Украины в Европу продолжается. В Сети появилось видео, на котором запечатлена огромная очередь из груженных зерновыми длинномеров.

«Когда на Украине будет голод, вспомните эти тысячи фур с зерном для Запада от Зеленского», — подписали авторы видеоролика.

Отмечается, что фуры направляются в сторону города Рени, в котором находится приграничная железнодорожная станция. При этом киевские власти не задумываются, что будет с обеспечением собственных граждан. Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в Украине достаточно пшеницы и голода не будет. Однако то же самое правительство заявляло по вопросам с топливом.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с украинских портов, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю.

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