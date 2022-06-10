В Сети появилось видео, как с Украины длинномерами вывозят зерно в Европу

Вывоз зерна с Украины в Европу продолжается. В Сети появилось видео, на котором запечатлена огромная очередь из груженных зерновыми длинномеров.
«Когда на Украине будет голод, вспомните эти тысячи фур с зерном для Запада от Зеленского», — подписали авторы видеоролика.
Отмечается, что фуры направляются в сторону города Рени, в котором находится приграничная железнодорожная станция. При этом киевские власти не задумываются, что будет с обеспечением собственных граждан. Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в Украине достаточно пшеницы и голода не будет. Однако то же самое правительство заявляло по вопросам с топливом.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с украинских портов, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю.