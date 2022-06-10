В Сети появилось видео, как с Украины длинномерами вывозят зерно в Европу

Отмечается, что фуры направляются в сторону города Рени, в котором находится приграничная железнодорожная станция. При этом киевские власти не задумываются, что будет с обеспечением собственных граждан. Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в Украине достаточно пшеницы и голода не будет. Однако то же самое правительство заявляло по вопросам с топливом.