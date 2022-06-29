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В Сети появилось видео, как Байден и Эрдоган смеются над Джонсоном на саммите НАТО

В Сети появилось видео, как Байден и Эрдоган смеются над Джонсоном на саммите НАТО
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Президенты США Джо Байден и Турции Реджеп Тайип Эрдоган «высмеяли» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Инцидент попал на видео.

На полях мероприятия Джонсон эмоционально о чем-то рассказывал, в этот момент к нему повернулся Эрдоган. Последний решил пошутить над британским коллегой, рядом стоял Байден.

«Вот этот нас позорит», — сказал Эрдоган, указав на британца.

Шутка рассмешила президента США, он громко засмеялся. Джонсон улыбнулся, сделав вид, что реплика турецкого лидера его не обидела.

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