В Сети появилось видео, как Байден и Эрдоган смеются над Джонсоном на саммите НАТО

Президенты США Джо Байден и Турции Реджеп Тайип Эрдоган «высмеяли» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Инцидент попал на видео.
На полях мероприятия Джонсон эмоционально о чем-то рассказывал, в этот момент к нему повернулся Эрдоган. Последний решил пошутить над британским коллегой, рядом стоял Байден.
«Вот этот нас позорит», — сказал Эрдоган, указав на британца.
Шутка рассмешила президента США, он громко засмеялся. Джонсон улыбнулся, сделав вид, что реплика турецкого лидера его не обидела.