В Сети появилось трогательное архивное видео, на котором погибшая в Макеевке девочка читает стихотворение

В Сети появилось архивное видно, на котором погибшая от обстрела со стороны ВСУ семилетняя Маша Евтухова читает стихотворение «Аленушка».
Девочка по имени Маша погибла в спальном районе Макеевки Донецкой Народной Республики. Ее дедушка рассказал журналистам, что его семилетняя внучка получила осколочное ранение буквально на пороге дома.
По словам мужчины, девочка шла к подъезду своего дома, когда позади нее на детской площадке взорвался кассетный боеприпас РСЗО «Ураган», который прилетел с украинской стороны, сообщает Пятый канал.
Отметим, что украинский снаряд попал прямо в детскую площадку около жилого дома, на ней находились дети. В результате обстрела Маша Евтухова скончалась.По словам знакомых девочки, она всегда была жизнерадостной и веселой. Недавно она закончила первый класс школы.
После ужасной трагедии в Сети появилось трогательное видео, на котором Маша с интонацией читает стихотворение «Аленушка».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.