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В Сети появилось трогательное архивное видео, на котором погибшая в Макеевке девочка читает стихотворение

В Сети появилось трогательное архивное видео, на котором погибшая в Макеевке девочка читает стихотворение
федеральное агентство новостей

В Сети появилось архивное видно, на котором погибшая от обстрела со стороны ВСУ семилетняя Маша Евтухова читает стихотворение «Аленушка».

Девочка по имени Маша погибла в спальном районе Макеевки Донецкой Народной Республики. Ее дедушка рассказал журналистам, что его семилетняя внучка получила осколочное ранение буквально на пороге дома.

По словам мужчины, девочка шла к подъезду своего дома, когда позади нее на детской площадке взорвался кассетный боеприпас РСЗО «Ураган», который прилетел с украинской стороны, сообщает Пятый канал.

Отметим, что украинский снаряд попал прямо в детскую площадку около жилого дома, на ней находились дети. В результате обстрела Маша Евтухова скончалась.По словам знакомых девочки, она всегда была жизнерадостной и веселой. Недавно она закончила первый класс школы.

После ужасной трагедии в Сети появилось трогательное видео, на котором Маша с интонацией читает стихотворение «Аленушка».

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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