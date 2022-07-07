В Сети появилось трогательное архивное видео, на котором погибшая в Макеевке девочка читает стихотворение

Отметим, что украинский снаряд попал прямо в детскую площадку около жилого дома, на ней находились дети. В результате обстрела Маша Евтухова скончалась.По словам знакомых девочки, она всегда была жизнерадостной и веселой. Недавно она закончила первый класс школы.