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    В Сети появилось первое фото украинского самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Запорожье

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    В Сети появилось первое фото украинского самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Запорожье

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    flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

    Сегодня, 22 апреля, в районе Михайловки Запорожской области упал украинский военно-транспортный самолет Ан-26. Соответствующие фото крушения появилось в личном Telegram-канале члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

    Как сообщает Рогов, на данный момент известно об одном погибшем и двух раненных. Отметим, данную информацию подтвердила администрация Запорожской области.

    «На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Количество членов экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет зацепил электроопору, в результате чего загорелся двигатель», — говорится в официальном сообщении.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

    В Сети появилось первое фото украинского самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Запорожье
    Федеральное агентство новостей 

    Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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