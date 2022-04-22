В Сети появилось первое фото украинского самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Запорожье

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Сегодня, 22 апреля, в районе Михайловки Запорожской области упал украинский военно-транспортный самолет Ан-26. Соответствующие фото крушения появилось в личном Telegram-канале члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
Как сообщает Рогов, на данный момент известно об одном погибшем и двух раненных. Отметим, данную информацию подтвердила администрация Запорожской области.
«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Количество членов экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет зацепил электроопору, в результате чего загорелся двигатель», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.