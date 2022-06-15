В сети появилось первое фото Райана Гослинга в образе Кена из фильма “Барби”

Марго Робби в образе Барби

Студия Warner Bros. опубликовала новый кадр из предстоящего фильма “Барби”, так что теперь мы знаем, как выглядит Кен в исполнении Райана Гослинга. Ранее в сети появилось первое фото Марго Робби в образе Барби.

Райан Гослинг в образе Кена

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в фильме также заняты Уилл Феррелл, Эмма Маккей и Майкл Сера. Режиссером картины стала Грета Гервиг, которая была номинирована на “Оскар” за фильмы “Леди Берд” и “Маленькие женщины”. Гервиг также сама написала сценарий вместе со своим партнером Ноа Баумбахом (они состоят в отношениях с 2011 года и у них есть сын Гарольд).

У фильма давняя история. Работа над проектом началась еще в 2014 году в Sony Pictures. Но после нескольких смен сценариста и режиссера и подбора двух разных актрис на главную роль срок действия прав у Sony истек, и они были переданы Warner Bros.

Съемки начались в марте 2022 года на студии Warner Bros. в Ливсдене, Англия, а выход картины на экраны запланирован на 21 июля 2023 года.