В сети появилось эмоциональное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту: “Я буду дорожить своими воспоминаниями”

Анджелина Джоли и Брэд Питт

В сети появилось письмо Анджелины Джоли, которое она написала своему бывшему мужу Брэду Питту в 2021 году. Речь в нем шла об их общей французской винодельне Château Miraval. В частности, Джоли объяснила Питту, почему приняла решение продать свою долю, что позже стало причиной судебного процесса между экс-супругами. Я решила изложить это в письменной форме, чтобы избежать чрезмерной эмоциональности. Это место, куда мы привезли Нокса и Вивьен домой после их рождения, место, где мы поженились у мемориальной доски в память о моей матери. Место, которое хранит в себе обещания, место, где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что происходило здесь. Но это также место, которое знаменует собой начало конца нашей семьи… И бизнеса, который сосредоточен вокруг алкоголя. Она заявила, что больше не хочет заниматься производством алкоголя, который разрушил ее семью: Я увидела небрежное поведение, деньги тратились без согласования со мной, решения принимались без обсуждения со мной. Я хотела бы разделить бизнес или создать вместо него что-то более полезное для наших детей. На данный момент бывшие супруги судятся из-за того, что Джоли продала долю в Château Miraval без согласия Брэда Питта. При этом, по словам актера, у них была договоренность этого не делать.

Кроме того, сама Анджелина ранее подала в суд на бывшего мужа, обвинив его в домашнем насилии по отношению к ней и к их детям.

Скандал обсуждают в соцсетях: Анджелина настроена растоптать репутацию Брэда. Видимо, письмо актер не заметил, раз потом судился с Анджелиной из-за того, что продала долю без его согласования. Все обвинения в абьюзе Питт продолжает отрицать. Ему повезло, что экс-супруга, по примеру Эмбер Херд, тайком не собирала компромат, а то его бы ждал такой же громкий суд, как Деппа, — пишет телеграм-канал “Только никому”.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году, через два года после свадьбы. У них шестеро детей: приемные Пакс, Мэддокс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс. По словам Брэда Питта, видеться с детьми ему удается не так уж часто, что его расстраивает.