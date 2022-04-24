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    В Сети появились первые кадры применения УР-77 «Метеорит» по позициям ВСУ в Рубежном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Сети появились первые кадры применения УР-77 «Метеорит» по позициям ВСУ в Рубежном

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

    Российские военные применили самоходные реактивные системы разминирования УР-77 «Метеорит» во время спецоперации на Украине. В Сети уже появились первые кадры с места событий.

    Установку более известную как «Змей Горыныч» задействовали в ходе боевых действий в Рубежном.

    Стоит отметить, что УР-77 создана в 1970-х годах на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Установка способна создавать проходы в минных полях шириной порядка шести метров и длиной от 80 до 90 метров.

    При этом российские военные также используют «Метеорит» и не по прямому назначению. Установку задействуют для уничтожений укреплений противника в городских боях.

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