В Сети появились первые кадры применения УР-77 «Метеорит» по позициям ВСУ в Рубежном

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Российские военные применили самоходные реактивные системы разминирования УР-77 «Метеорит» во время спецоперации на Украине. В Сети уже появились первые кадры с места событий.
Установку более известную как «Змей Горыныч» задействовали в ходе боевых действий в Рубежном.
Стоит отметить, что УР-77 создана в 1970-х годах на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Установка способна создавать проходы в минных полях шириной порядка шести метров и длиной от 80 до 90 метров.
При этом российские военные также используют «Метеорит» и не по прямому назначению. Установку задействуют для уничтожений укреплений противника в городских боях.
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