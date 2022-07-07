В Сети появились первые кадры из Скадовска, над которым была сбита ракета ВСУ

Первые кадры с места падения осколков украинской ракеты, сбитой над Скадовском, попали в Сеть. Как сообщил спецкор ТАСС Владимир Бондаренко, один дом полностью разрушен, а живущим в нем людям придется переехать.
«Здесь во дворе образовалась огромная воронка. В ней обнаружили детали по всей видимости ракеты «Точка-У». В доме выбиты все стекла, один подъезд обгорел. Люди выносят свое имущество. Им придется переехать», — отметил корреспондент.
Впрочем, не все местные жители готовы покинуть свои дома даже когда они полностью разрушены. Так, один из жителей уничтоженного дома заявил, что «заколотит дверь» и останется, поскольку ему некуда ехать.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.