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В Сети появились первые кадры из Скадовска, над которым была сбита ракета ВСУ

В Сети появились первые кадры из Скадовска, над которым была сбита ракета ВСУ
Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

Первые кадры с места падения осколков украинской ракеты, сбитой над Скадовском, попали в Сеть. Как сообщил спецкор ТАСС Владимир Бондаренко, один дом полностью разрушен, а живущим в нем людям придется переехать.

«Здесь во дворе образовалась огромная воронка. В ней обнаружили детали по всей видимости ракеты «Точка-У». В доме выбиты все стекла, один подъезд обгорел. Люди выносят свое имущество. Им придется переехать», — отметил корреспондент.

Впрочем, не все местные жители готовы покинуть свои дома даже когда они полностью разрушены. Так, один из жителей уничтоженного дома заявил, что «заколотит дверь» и останется, поскольку ему некуда ехать.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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