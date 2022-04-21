В сети появились новые фотографии королевы Елизаветы II в честь ее 96-летия

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Королева Елизавета II

В сети появились новые фотографии королевы Елизаветы II в честь ее дня рождения — 21 апреля ей исполнилось 96 лет. Снимки были опубликованы на официальной странице королевской семьи в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Первая фотография была сделана в Виндзорском замке в прошлом месяце. Королева позирует в темно-зеленом пальто на фоне цветущего куста магнолии со своими любимыми пони, которых зовут Байбек Найтингейл и Байбек Кэти.



Королева Елизавета II

Фото было представлено конной выставкой Windsor Horse Show, которую Елизавета II посещает каждый год начиная с 1943 года. Эти пони летом примут участие в праздновании 70-летия нахождения королевы Елизаветы на троне.

Вторая опубликованная фотография — архивная: на ней Елизавета еще совсем ребенок.

С днем рождения, Ваше Величество! Сегодня, в день, когда королеве исполняется 96 лет, мы делимся этой фотографией, которая была сделана, когда ей было два года. Принцесса Елизавета была старшей дочерью герцога и герцогини Йоркских, и никто не ожидал, что она станет королевой. Ее жизнь изменилась в 1936 году, когда ее дядя, король Эдуард VIII, отрекся от престола, ее отец стал королем Георгом VI, а юная принцесса стала предполагаемой наследницей.

После печальной смерти своего отца в 1952 году принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, когда ей было всего 25 лет. В этом году она отмечает 70-летие на престоле — впервые в британской истории.



Королева Елизавета II в детстве

От пышного празднования дня рождения королева пока отказалась — отметить его Елизавета II собирается в тихой обстановке в коттедже Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в Норфолке, расположенном в 100 километрах от Лондона, где часто отдыхала вместе со своим супругом, принцем Филиппом. Герцог Эдинбургский скончался в апреле прошлого года.

В Садрингеме королева планирует устроить праздничный обед для своих близких. Официальный праздник по случаю дня рождения королевы состоится летом и будет приурочен к празднованию 70-летия нахождения королевы Елизаветы на троне.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем королеве тяжело ходить. Так, в этом году она пропустила Пасхальную службу впервые за 50 лет.